Zinzi | Alla Provincia di Caserta Lega raddoppia con due eletti

Alle elezioni provinciali di Caserta, la Lega ha ottenuto un risultato che permette di raddoppiare il numero di rappresentanti, passando da un a due consiglieri eletti. Questo successo è stato possibile grazie alla scelta di 115 amministratori che hanno sostenuto il partito di Matteo Salvini. L’affermazione si è verificata in un contesto di competizione tra diverse forze politiche locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Alle elezioni provinciali di Caserta la Lega raddoppia ed elegge due consiglieri, grazie al contributo prezioso di 115 amministratori che hanno scelto il partito di Matteo Salvini. A sedere tra i banchi del consiglio provinciale saranno Antonio Scialdone, sindaco di Vitulazio, e Adolfo Ferraro, presidente del consiglio comunale di Casal di Principe". Lo dice il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. "Un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto a Caserta e in provincia e che ci permette di dire con assoluta certezza che la crescita della Lega sul territorio non conosce sosta.