Assegnate altre 4 case popolari a famiglie in difficoltà tra corso Calatafimi la Noce e Borgo Nuovo

Sono stati assegnati nove alloggi popolari a famiglie in difficoltà, inserite nella nuova lista emergenziale valida dal 1° gennaio. Tra le assegnazioni, quattro appartamenti sono stati affidati in zone come corso Calatafimi, La Noce e Borgo Nuovo. Questo rappresenta un risultato significativo nel settore dell’abitare sociale, contribuendo a migliorare le condizioni abitative delle famiglie più bisognose nella città.

Gli alloggi sono stati consegnati in questi giorni a nuclei inseriti nella nuova graduatoria dell'emergenza abitativa. Dall'inizio dell'anno sono 9 gli immobili già affidati. L'assessore Ferrandelli: "Questi numeri dimostrano che stiamo dando risposte a persone che aspettavano da troppo tempo" "Già da questo primo mese di gennaio ci è chiaro che riusciremo a mantenere il trend avviato nell'anno passato - dichiara l'assessore all'Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli - e che sfoltiremo ulteriormente la lista di chi, da troppi anni, attendeva risposte che tardavano ad arrivare.

