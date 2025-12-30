Roma avrà 1040 nuove case popolari | quando verranno assegnate dove sono e chi le riceverà
Roma si prepara ad accogliere oltre 1.040 nuove abitazioni popolari, un intervento volto a migliorare l'accesso all’alloggio per le famiglie in difficoltà. Le nuove case saranno distribuite in diverse zone della città, con assegnazioni previste a breve. Nell’intervista all’assessore Tobia Zevi vengono illustrati i dettagli del progetto e i criteri di distribuzione.
Il Comune di Roma acquisterà oltre 1040 nuove case popolari per rispondere all'emergenza abitativa. L'intervista all'assessore Tobia Zevi.
