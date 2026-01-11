Trump la crisi immobiliare e Davos | il ceto medio sta tornando centrale?

Roma, 11 gen – La recente dichiarazione di Donald Trump su un possibile intervento a Davos riguardo al mercato immobiliare e alla limitazione degli investimenti istituzionali nelle case unifamiliari solleva interrogativi sul ruolo del ceto medio. In un contesto di crisi immobiliare, questa scelta evidenzia come il tema delle abitazioni stia tornando al centro del dibattito pubblico e politico, riflettendo le sfide e le dinamiche che coinvolgono cittadini e investitori.

Roma, 11 gen – Quando Donald Trump annuncia che porterà a Davos il tema della casa e che vuole bloccare i grandi investitori istituzionali dall'acquisto di abitazioni unifamiliari, la notizia non sta solo nella misura in sé. Sta nel luogo politico a cui è destinata. Non un comizio, non un messaggio per la base elettorale, ma il vertice dove il capitalismo globale discute con se stesso. È qui che Trump promette di mettere sul tavolo l'accessibilità alla proprietà. Ed è questo il passaggio che rompe una continuità che si è creduta irreversibile.

