Concessioni cimiteriali | è caos Lettera ai Commissari Prefettizi

A Caserta, le concessioni cimiteriali sono diventate un caos. I cittadini sono stanchi di una burocrazia che rende tutto più difficile invece di semplificare le pratiche. In queste settimane, molti si sono rivolti ai Commissari Prefettizi con una lettera, chiedendo chiarimenti e un intervento rapido. La confusione tra documenti, scadenze e registrazioni si fa sentire forte e chiara, creando tensione tra chi deve affrontare le pratiche di sepoltura. La situazione non può più aspettare, e la gente aspetta risposte concrete.

Pasquale Napoletano, ex consigliere comunale: "I cittadini hanno il timore concreto di vedere revocata la concessione dei propri cari solo perché non riescono a reperire documenti vecchi di cinquant’anni o più" “C’è una confusione totale in merito al censimento delle concessioni cimiteriali. La gente è stanca. I casertani sono stanchi di una burocrazia che sembra fatta apposta per complicare la vita invece di semplificarla. Molti mi pressano perché sono nel panico: hanno il timore concreto di vedere revocata la concessione dei propri cari solo perché non riescono a reperire documenti vecchi di cinquant’anni o più”.🔗 Leggi su Casertanews.it

