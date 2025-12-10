Carta d’identità a Roma | open day sabato 13 e domenica 14 dicembre
A Roma, sabato 13 e domenica 14 dicembre, si terrà un open day dedicato alla richiesta e al rilascio della carta d’identità elettronica. Questa iniziativa offre ai cittadini l'opportunità di ottenere il documento in modo rapido e senza appuntamento, facilitando il processo di identificazione e semplificando le procedure burocratiche.
Sabato 13 e domenica 14 dicembre a Roma si terrà un nuovo appuntamento con l’open day dedicato alla carta d'identità elettronica. Nello specifico apriranno gli uffici anagrafici dei municipi III, V, VI, VIII, XI, XV e gli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
+++AVVISO AL CITTADINO, SCADENZA CARTA IDENTITA' CARTACEA+++ Il Comune di Sant'Antioco comunica che le carte d'identità cartacee manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026. Pertanto, si invitano i cittadini a recarsi all Vai su Facebook
