Carta d’identità a Roma | open day sabato 13 e domenica 14 dicembre

Romatoday.it | 10 dic 2025

A Roma, sabato 13 e domenica 14 dicembre, si terrà un open day dedicato alla richiesta e al rilascio della carta d’identità elettronica. Questa iniziativa offre ai cittadini l'opportunità di ottenere il documento in modo rapido e senza appuntamento, facilitando il processo di identificazione e semplificando le procedure burocratiche.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre a Roma si terrà un nuovo appuntamento con l’open day dedicato alla carta d'identità elettronica. Nello specifico apriranno gli uffici anagrafici dei municipi III, V, VI, VIII, XI, XV e gli ex Punti Informativi Turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

