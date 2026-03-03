Carrick afferma che le scene teatrali della Premier League sono andate troppo oltre

Michael Carrick ha dichiarato che le scene teatrali durante le partite di Premier League sono “andate troppo oltre”. La sua osservazione si riferisce agli scontri fisici e alle prese e spintoni che si verificano frequentemente negli episodi sui calci piazzati. La sua opinione si aggiunge al dibattito in corso sulle modalità di comportamento in area di rigore durante le partite di calcio.

Michael Carrick afferma che gli scontri fisici sui calci piazzati in Premier League sono “andati troppo oltre”, aggiungendosi al crescente dibattito sulle prese e gli spintoni all’interno dell’area di rigore. L’aumento dei gol su palla inattiva è stato una caratteristica distintiva della stagione 2025-26, con più gol su punizione già segnati rispetto all’intera stagione precedente. L’Arsenal è stato fondamentale in questa tendenza e ne ha aggiunti altri due da calcio d’angolo nella vittoria per 2-1 sul Chelsea nel fine settimana. Ma l’aumento ha suscitato preoccupazione in alcuni ambienti. Il boss del Brighton Fabian Hurzeler ha accusato l’Arsenal di perdere tempo su calci d’angolo e rimesse laterali, mentre Arne Slot ha suggerito che un eccessivo affidamento sui calci piazzati ha ridotto la “gioia” delle partite di alto livello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

