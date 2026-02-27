Anche Churchill nel mirino dei pro Pal Criminale di guerra sionista | imbrattata a vernice rossa la statua di sir Winston video

Durante la notte, la statua di Winston Churchill a Parliament Square, nel centro di Londra, è stata ricoperta da vernice rossa con la scritta “Criminale di guerra sionista”. La scritta accusa Churchill di avere “simpatie” verso Israele, attirando l’attenzione su un atto di vandalismo contro il monumento. Nessun dettaglio su eventuali autori o motivazioni specifiche è stato reso noto.

“Criminale di guerra sionista”. La statua di Winston Churchill a Parliament Square, nel cuore di Londra, è stata imbrattata durante la notte con una scritta in vernice rossa che accusa lo statista britannico di “simpatie” israeliane. Chiara la regia dell’atto di vandalismo, solo l’ultimo di una lunga serie. Sulla scultura in bronzo, alta quasi quattro metri e inaugurata nel 1973, sono apparsi altri graffiti che fanno riferimento a slogan pro-pal, come ‘Free Palestine’ e ‘Stop al genocidio’. Gli agenti di polizia, appena scattato l’allarme hanno arrestato a tempo di record il presunto autore dell’atto di vandalismo. Il monumento è stato transennato per permettere le operazioni di pulizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

