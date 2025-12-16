Siena si conferma come la città più costosa d’Italia, secondo l’ultima mappa dell’inflazione di novembre pubblicata dall’Istat e analizzata dall’Unione Nazionale Consumatori. La classifica evidenzia le differenze nei costi di vita tra le città italiane, sottolineando le sfide economiche affrontate dai cittadini in diverse aree del paese.

© Lanazione.it - Caro vita, Siena è la città più cara d’Italia

Firenze, 16 dicembre 2025 – La città più cara d’Italia? Siena. Non è certo un primo posto di cui vantarsi quello che emerge dalla mappa dell’inflazione di novembre diffusa dall’Istat e rielaborata dall’Unione Nazionale Consumatori. La Toscana si conferma una delle regioni in cui il caro vita colpisce più duramente: se la città del Palio conquista la medaglia d’oro a livello nazionale, Pistoia sale sul terzo gradino del podio e Grosseto si colloca al settimo posto. Secondo i dati, Siena guida la classifica assoluta con un’inflazione tendenziale del +2,9%, la più alta d’Italia, che si traduce in una spesa aggiuntiva annua di 784 euro per una famiglia media. Lanazione.it

A MELHOR MULTIMÍDIA PARA O SEU CARRO - QUAL É A MELHOR MULTIMÍDIA PARA O SEU CARRO

Video A MELHOR MULTIMÍDIA PARA O SEU CARRO - QUAL É A MELHOR MULTIMÍDIA PARA O SEU CARRO Video A MELHOR MULTIMÍDIA PARA O SEU CARRO - QUAL É A MELHOR MULTIMÍDIA PARA O SEU CARRO

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Caro vita, Siena è la città più cara d’Italia - Dati Istat di novembre: Toscana sotto pressione, con Pistoia terza e Grosseto settima nella classifica nazionale rielaborata dall’Unione Nazionale Consumatori ... lanazione.it