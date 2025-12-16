Caro vita Siena è la città più cara d’Italia
Siena si conferma come la città più costosa d’Italia, secondo l’ultima mappa dell’inflazione di novembre pubblicata dall’Istat e analizzata dall’Unione Nazionale Consumatori. La classifica evidenzia le differenze nei costi di vita tra le città italiane, sottolineando le sfide economiche affrontate dai cittadini in diverse aree del paese.
Firenze, 16 dicembre 2025 – La città più cara d’Italia? Siena. Non è certo un primo posto di cui vantarsi quello che emerge dalla mappa dell’inflazione di novembre diffusa dall’Istat e rielaborata dall’Unione Nazionale Consumatori. La Toscana si conferma una delle regioni in cui il caro vita colpisce più duramente: se la città del Palio conquista la medaglia d’oro a livello nazionale, Pistoia sale sul terzo gradino del podio e Grosseto si colloca al settimo posto. Secondo i dati, Siena guida la classifica assoluta con un’inflazione tendenziale del +2,9%, la più alta d’Italia, che si traduce in una spesa aggiuntiva annua di 784 euro per una famiglia media. Lanazione.it
