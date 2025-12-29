Gestione dell' acqua opaca e inefficiente pressing per l' istituzione della commissione speciale
A Aversa, il servizio di gestione dell'acqua si trova in condizioni di inefficienza e insoddisfazione crescente. La situazione attuale richiede interventi concreti e una gestione più trasparente. Per questo, si sta facendo pressione per l'istituzione di una commissione speciale che possa analizzare e migliorare il servizio idrico integrato, garantendo maggiore efficienza e tutela per i cittadini.
“Ad Aversa il servizio idrico integrato è precipitato in una situazione che non può più essere tollerata. A distanza di mesi dal subentro di Itl S.p.A., individuata come gestore del servizio, la realtà che vivono quotidianamente i cittadini è fatta di disservizi, silenzi e totale assenza di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: "Liste d’attesa infinite e gestione opaca"
Leggi anche: L'audizione dell'Italo Belga in commissione Antimafia: "Nessuna ingerenza nella gestione della spiaggia di Mondello"
Il presidente Gruppuso: "Ora piano d’ambito e gestione unitaria dell’acqua" - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.