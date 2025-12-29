Gestione dell' acqua opaca e inefficiente pressing per l' istituzione della commissione speciale

A Aversa, il servizio di gestione dell'acqua si trova in condizioni di inefficienza e insoddisfazione crescente. La situazione attuale richiede interventi concreti e una gestione più trasparente. Per questo, si sta facendo pressione per l'istituzione di una commissione speciale che possa analizzare e migliorare il servizio idrico integrato, garantendo maggiore efficienza e tutela per i cittadini.

