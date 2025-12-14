Judo e karate | Pietro Lentini insignito dell' onorificenza di Maestro benemerito

Pietro Lentini ha ricevuto l’onorificenza di “Maestro benemerito” dalla Federazione FIJLKAM durante un corso di aggiornamento a Catania. Un riconoscimento che celebra il suo contributo e la sua dedizione nel mondo del judo e del karate, testimonianza del suo impegno nel promuovere e diffondere queste discipline sportive.

Pietro Lentini insignito dello storico riconoscimento di "Maestro benemerito". A conferirlo la Federazione FIJLKAM, durante il corso di aggiornamento insegnanti tecnici svoltosi a Catania. Il titolo di Maestro benemerito è un riconoscimento onorifico di altissimo prestigio, assegnato in ambito.

