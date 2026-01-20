Cinquant’anni di karate e valori educativi | celebrato il maestro Emanuele Tedaldi
A Forlì, si è celebrato il cinquantesimo anniversario di attività del maestro Emanuele Tedaldi, figura di riferimento nel mondo del karate locale. L’evento, svoltosi al Circolo Asioli, ha reso omaggio alla sua lunga carriera e ai valori educativi trasmessi nel corso degli anni. Un momento di riconoscimento per una figura che ha contribuito a promuovere lo sport e la crescita personale nella comunità.
Forlì ha reso omaggio a una figura storica dello sport cittadino. Nel corso del weekend, al Circolo Asioli, si è svolta una celebrazione in onore del maestro Emanuele Tedaldi, che ha festeggiato cinquant’anni di dedizione ininterrotta al karate, segnando un traguardo di straordinario valore.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Celebrato il Maestro. La commemorazione dei 101 anni dalla morte di Giacomo Puccini
Supporti educativi: nasce “Ponti Educativi”, il nuovo sistema di doposcuola inclusivi per minori con fragilitàPonti Educativi è un nuovo sistema di doposcuola inclusivi pensato per supportare minori con fragilità a Rimini e Bellaria Igea Marina.
La comunità dei lettori, un dialogo che dura da cinquant'anni x.com
L'ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.