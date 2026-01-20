Cinquant’anni di karate e valori educativi | celebrato il maestro Emanuele Tedaldi

A Forlì, si è celebrato il cinquantesimo anniversario di attività del maestro Emanuele Tedaldi, figura di riferimento nel mondo del karate locale. L’evento, svoltosi al Circolo Asioli, ha reso omaggio alla sua lunga carriera e ai valori educativi trasmessi nel corso degli anni. Un momento di riconoscimento per una figura che ha contribuito a promuovere lo sport e la crescita personale nella comunità.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.