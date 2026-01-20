A Milano, la pm Alessia Menegazzo ha richiesto una condanna di 10 anni e 4 mesi per un maestro di musica accusato di abusi sessuali su sette bambine di elementari. L’indagine riguarda episodi di violenza aggravata e adescamento, avvenuti in una scuola del capoluogo lombardo. Il processo si svolge con rito abbreviato, e il docente insegnava fino a febbraio dell’anno scorso.

Milano – La pm di Milano Alessia Menegazzo ha chiesto, nel processo con rito abbreviato, una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione per un maestro di musica, che insegnava fino al febbraio dello scorso anno in una scuola elementare del capoluogo lombardo, accusato di violenza sessuale aggravata e anche di un episodio di adescamento ai danni di sette alunne di meno di 10 anni. Smascherato dalle telecamere. L'uomo, 45 anni, era stato arrestato in flagranza il 10 febbraio del 2025 dopo essere stato sorpreso nel corso degli abusi dalle microcamere posizionate nella scuola dal Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale, che ha condotto le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusi sessuali su 7 bambine delle elementari: chiesti 10 anni per il maestro di musica

