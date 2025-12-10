Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche

Nella giornata del 10 dicembre 2025, i carabinieri di Volterra e i NAS di Livorno hanno eseguito un controllo straordinario nel centro cittadino e nelle zone vicine, riscontrando gravi carenze igieniche che hanno portato alla sospensione dell’attività di un ristorante. L’intervento si inserisce in un’azione di verifica e tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Volterra, 10 dicembre 2025 - I carabinieri della stazione di Volterra, affiancati dal personale specializzato dei Nas di Livorno, hanno condotto un servizio straordinario e capillare di controllo nel centro cittadino e nelle aree limitrofe. L'attività congiunta si è concentrata in particolare sulle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti. Nel corso delle verifiche, sono state contestate diverse sanzioni amministrative. È stato disposto il provvedimento di sospensione immediata per un'attività di somministrazione e preparazione di alimenti. La misura si è resa necessaria a causa della grave carenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

