Carenze igienico-sanitarie e dubbi sul cibo | i Nas sequestrano 65 chili di alimenti e chiudono un supermarket etnico a Parma

Durante un’operazione dei NAS di Parma, sono stati sequestrati 65 chili di alimenti e chiuso un supermarket etnico a causa di carenze igienico-sanitarie e dubbi sulla salubrità dei prodotti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo per garantire la sicurezza alimentare e tutelare i consumatori.

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma, insieme ai militari della Compagnia Carabinieri di Parma, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria in un supermarket etnico di Parma, nell’ambito delle attività di controllo a tutela della sicurezza alimentare e della. Parmatoday.it Chiusa mensa in una struttura per disabili. Riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie - I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo hanno intensificato i controlli presso le strutture socio- 98zero.com

© Parmatoday.it - Carenze igienico-sanitarie e dubbi sul cibo: i Nas sequestrano 65 chili di alimenti e chiudono un supermarket etnico a Parma

CHIUSO IL NOTO RISTORANTE STELLATO: PRESENZA DI BLATTE E CARENZE IGIENICO SANITARIE

