Mattarella | Tregua olimpica sia rispettata lo sport faccia tacere le armi

Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella ha chiesto di rispettare la tregua olimpica durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Nel cuore di Milano, davanti a centinaia di presenti, ha detto che lo sport deve far tacere le armi e unire le persone. La cerimonia di apertura della settimana dei Giochi ha segnato il via ufficiale dell’evento, che porta nel Nord Italia le maggiori competizioni invernali.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano ufficialmente nel vivo. Nel capoluogo lombardo si è aperta la settimana dell'inizio dei Giochi con l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il discorso dell'inquilino del Quirinale si è incentrato sui valori dello sport, con un invito alla responsabilità. "Chiediamo, con ostinata determinazione, che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi", ha affermato Mattarella durante il suo discorso alla Scala in apertura della 145ma sessione del Comitato olimpico internazionale.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Milano Cortina2026 Milano-Cortina, Mattarella: «Chiediamo il rispetto della tregua olimpica, lo sport faccia tacere le armi». Aperta la 145esima sessione del Cio Questa mattina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola davanti alla Scala di Milano per dare il via alla 145esima sessione del Comitato Olimpico internazionale. Mattarella inaugura la Fiamma olimpica: "Rinnoviamo la tregua, lo sport porta pace" Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Il presidente della Repubblica Mattarella a Milano per i Giochi; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 57 ci porta a Bergamo - Il programma della tappa numero 57; Mattarella, gli atleti e i luoghi dei Giochi: l’Italia nello spirito olimpico; Milano-Cortina 2026: Mattarella tre giorni a Milano per i Giochi invernali. Olimpiadi 2026, Mattarella: Sia rispettata la tregua olimpica, lo sport faccia tacere le armi – La direttaSergio Mattarella, Milano, 2 febbraio 2026 (AP Photo/Antonio Calanni) Oggi si aprono le celebrazioni ... msn.com Mattarella: Tregua olimpica sia rispettata, lo sport faccia tacere le armiLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano ufficialmente nel vivo. Nel capoluogo lombardo si è aperta la settimana dell'inizio dei Giochi con l'intervento del presidente della Repubblica ... today.it la Repubblica. . Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto al Teatro alla Scala di Milano, prima del concerto dell'Orchestra del Teatro per celebrare l'apertura della 145esima Sessione del Comitato olimpico internazionale, a quattro giorni d - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.