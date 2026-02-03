Olimpiadi 2026 Mattarella | Tregua olimpica sia rispettata lo sport faccia tacere le armi

Il presidente Mattarella ribadisce l’auspicio che la tregua olimpica venga rispettata in tutto il mondo. Durante un intervento pubblico, ha chiesto che lo sport faccia tacere le armi e che si mantenga la pace, soprattutto in un momento in cui le tensioni internazionali sono alte. La sua richiesta arriva in un momento in cui le Olimpiadi di Milano-Cortina si avvicinano, puntando a usare lo sport come strumento di unità e pace.

“Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi “. È l’appello lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione dell’apertura della 145esima Sessione del Comitato olimpico internazionale per le Olimpiadi 2026. “I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca”, rimarca. E poi cita Martin Luther King: “Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo”. È il secondo appuntamento ‘pre-olimpico’ del capo dello Stato, che a Milano nel pomeriggio ha partecipato a Palazzo Marino alla cerimonia di benvenuto dei membri del Comitato olimpico internazionale, guidato da Kirsty Coventry, con il sindaco Giuseppe Sala, dove è giunto accompagnato dai corazzieri a bordo di moto d’epoca in una piazza della Scala off-limits per il pubblico e transennata in ogni angolo dal primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

