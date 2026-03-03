Carcere Venezia | 251 detenuti su 159 posti letto Sappe | Sovraffollamento e criticità

Nel carcere di Venezia ci sono attualmente 251 detenuti, mentre i posti disponibili sono 159. La struttura, chiamata Santa Maria Maggiore, ha ricevuto la visita di un rappresentante sindacale che ha evidenziato un grave sovraffollamento e difficoltà nella gestione della struttura. La situazione si presenta come critica, con numeri che superano di molto la capienza ufficiale.

In Veneto, a fronte di una capienza di circa 1.900 posti letto, sono attualmente presenti 2.857 detenuti. Ne ha parlato il segretario nazionale del sindacato Sappe, Donato Capece, in visita al penitenziario lagunare ieri e a Rovigo mercoledì «Sovraffollamento e una crescente complessità gestionale». È questo il commento del segretario generale nazionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe), Donato Capece, all'indomani della visita del penitenziario lagunare Santa Maria Maggiore che ha compiuto ieri, mentre oggi, martedì 3 marzo si è recato a Bolzano e domani, 4 marzo, sarà all'Istituto penale per i minorenni di...