Carcere sovraffollamento al 189% | aumentano i detenuti giovani-adulti

Il carcere italiano continua a soffrire di un sovraffollamento record. Attualmente, ci sono 597 detenuti a fronte di una capienza di soli 319 posti. La maggior parte sono giovani-adulti, e il numero di dipendenze tra i detenuti è in aumento. Crescono anche i casi di autolesionismo, che destano grande preoccupazione tra le forze dell’ordine e gli operatori penitenziari. La situazione si fa sempre più difficile da gestire.

L'ALLARME. Capienza di 319, ristrette 597 persone. Dipendenze in crescita. Autolesionismo, numeri preoccupanti. L'allarme sovraffollamento e relative conseguenze risuona ormai da anni. Ma la situazione delle carceri italiane non accenna a migliorare. L'indice delle presenze, anzi, continua ad aumentare. Anche nella casa circondariale «Don Fausto Resmini» di Bergamo, che quarant'anni orsono si fregiava del titolo di «Hilton delle carceri». Il tasso di sovraffollamento al 30 giugno 2025 era del 189% (597 detenuti per una capienza di 319 unità), cresciuto rispetto all'anno giudiziario precedente quando si attestava al 180,25% (575) Il tasso di sovraffollamento al 30 giugno 2025 era del 189% (597 detenuti per una capienza di 319 unità), cresciuto rispetto all'anno giudiziario precedente quando si attestava al 180,25% (575). Nel periodo preso in esame sono stati 705 i nuovi ingressi, provenienti sia dalla libertà che dopo un trasferimento da altre carceri. In carico al Serd (Servizio dipendenze dell'Ats) sono passati 742

