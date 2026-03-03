Carabiniera travolta al posto di blocco trasportata in eliambulanza al Gemelli di Roma | È grave

Una carabiniera è stata investita da un’auto durante un controllo stradale a Cerenova e trasportata in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma. L’incidente è avvenuto in pochi secondi mentre la militare si trovava al posto di blocco. La donna si trova in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.

Un posto di blocco si è trasformato in pochi istanti in una scena drammatica a Cerenova, dove una carabiniera è stata travolta da un’auto in transito mentre era impegnata in un controllo stradale. L’episodio si è verificato in via Benedetto Marini, sotto gli occhi del collega che si trovava con lei durante il servizio. Alla guida del veicolo, secondo quanto emerso nelle prime fasi, c’era una donna. L’impatto è stato violento e le condizioni della militare sono apparse fin da subito molto gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza.Leggi anche: Carabiniere interviene per un incidente ma viene investito da un’altra auto... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

