Carabiniera travolta a un posto di blocco a Roma è grave

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto mentre svolgeva un posto di blocco in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare, intorno alle 21 di lunedì. La donna si trovava sul posto quando si è verificato l’incidente, che ha causato il suo trasferimento in ospedale in condizioni critiche. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di lunedì mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l'ha travolta, facendola sbalzare sull'asfalto per diversi metri, una 22enne italiana la cui posizione è al vaglio. Elisoccorsa, la militare, carabiniere scelto, è stata trasportata al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita.