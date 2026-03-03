Carabiniera investita a Roma durante un posto di controllo è grave

Una carabiniera è stata investita da un’auto durante un posto di controllo a Roma ed è in condizioni gravi. L’incidente si è verificato mentre un veicolo stava passando a Civitavecchia, coinvolgendo una militare in servizio. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno raccogliendo le prime informazioni. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Alla guida della Fiat Panda che l’ha travolta c’era una 22enne italiana, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. L’impatto è stato violento: la carabiniera, un carabiniere scelto, è stata scaraventata sull’asfalto per diversi metri dopo essere stata centrata dall’auto. Immediato l’intervento dei soccorsi. La militare è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita. La 22enne si è fermata subito dopo l’incidente. Ai soccorritori avrebbe riferito di non aver visto la carabiniera a causa del vetro appannato. La dinamica dell’accaduto è ora oggetto di accertamenti per chiarire eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di lunedì mentre era impegnata in un posto di controllo

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita a un posto di blocco a Marina di Cerveteri, sul litorale laziale a nord di

