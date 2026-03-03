Caparozzolante abusivo sperona la Finanza Arrestato un uomo

Un uomo a bordo di un motoscafo senza luci ha speronato una motovedetta della Finanza durante la notte nella laguna. L'incidente si è verificato con il motoscafo che volava a grande velocità, sfiorando l’impatto con la barca delle autorità. L’uomo è stato arrestato subito dopo l’incidente e ora si trova in custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione per la natura dell’abuso e le modalità dell’episodio.

Il motoscafo che vola letteralmente in laguna di notte, senza luci e arriva a sfiorare lo scontro con la barca della Finanza. Poi l'alt intimato dai militari, ma il natante con due motori fuoribordo da 250 cavalli oltrepassa dando altro gas, finendo per speronare la barca dei militari del reparto.