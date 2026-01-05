Sperona le auto di carabinieri e Finanza folle inseguimento notturno tra paesi e campagne

Nella notte di sabato 3 gennaio si è verificato un inseguimento tra un furgone e le forze dell’ordine tra le province di Ferrara, Ravenna e Bologna. Un uomo di 28 anni, residente nel Comacchiese, ha tentato di sfuggire alle pattuglie, speronando auto di carabinieri e Finanza durante un inseguimento che si è protratto tra paesi e campagne.

Folle inseguimento lungo tre province. E' quanto accaduto nella tarda serata di sabato 3 gennaio, quando un uomo di 28 anni, residente nel Comacchiese, ha seminato il panico lungo le strade dei territori di Ferrara, Ravenna e Bologna, dandosi alla fuga a bordo del furgone del padre per sfuggire.

