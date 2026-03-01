Cane ritrovato impiccato | la macabra scoperta in Irpinia

Nelle campagne di Montaperto, frazione di Montemiletto in Irpinia, è stato trovato un cane impiccato a un albero. La scoperta è stata fatta recentemente e ha suscitato scalpore tra i residenti. La zona, nota per la tranquillità, si è trovata di fronte a un episodio che ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del ritrovamento.

Un cane impiccato ad un albero, il brutale episodio è avvenuto nelle campagne di Montaperto, frazione di Montemiletto. Sul caso indagano i carabinieri forestali. Il cane, di taglia media è stato impiccato ad un albero, in un terreno abbastanza isolato del territorio. Sul posto anche i veterinari dell’Asl che hanno provveduto a recuperare la carcassa del meticcio, che dovrebbe essere trasferita presso l’istituto zooprofillatico di Portici per gli accertamenti del caso. Al momento non è possibile stabilire chi, ha compiuto l’atroce gesto. Legali cardiochirurgo: “Ingeneroso definire èquipe Monaldi impreparata. Per i membri di. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cane ritrovato impiccato: la macabra scoperta in Irpinia Leggi anche: Una scoperta macabra in giardino Leggi anche: Firenze, macabra scoperta: cadavere nascosto in un baule, in casa anche la madre denutrita