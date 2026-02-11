Canada | Carney ' sparatoria atto di crudeltà inaudita nazione sotto shock'

Il primo ministro canadese Mark Carney ha descritto come un atto di crudeltà inaudita la sparatoria di massa avvenuta a Tumbler Ridge. La notizia ha sconvolto tutta la nazione, che ora si stringe nel lutto. Le autorità stanno ancora indagando sui motivi e cercando di capire cosa abbia portato a questa tragedia. Nel frattempo, la comunità cerca di riprendersi da un evento così drammatico.

Ottawa, 11 feb. (AdnkronosAfp) - Il primo ministro canadese Mark Carney ha definito la sparatoria di massa avvenuta nella remota cittadina canadese di Tumbler Ridge un atto di "crudeltà inaudita" e ha dichiarato il Paese in lutto. "Questi bambini e i loro insegnanti sono stati testimoni di una crudeltà inaudita. Voglio che tutti sappiano questo: a nome di tutti i canadesi, tutto il nostro Paese è al vostro fianco", ha affermato, parlando in francese al parlamento. "Ciò che è accaduto ha lasciato la nostra nazione sotto shock e tutti noi in lutto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Una sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada, ha lasciato dietro di sé dieci vittime, tra cui il sospetto aggressore.

Una sparatoria ha scosso Tumbler Ridge, in Columbia Britannica, lasciando almeno dieci morti e 27 feriti.

#Meloni: condoglianze per la terribile tragedia in #Canada, solidarietà a #Carney x.com

Meloni: condoglianze per la terribile tragedia in Canada, solidarietà a Carney - facebook.com facebook