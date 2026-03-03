Campo Sorbo riqualificazione urbana di 5 ettari di terreno C' è il ' patto' con l' Università

La giunta comunale di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal sindaco Antonio Mirra, ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo chiamato “Campo Sorbo”, che prevede la riqualificazione di cinque ettari di terreno. Nel progetto è incluso un accordo con l’Università, che coinvolge l’area in un percorso di rinnovamento urbano. La decisione riguarda la gestione e lo sviluppo di questa porzione di territorio comunale.

La giunta comunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta dal sindaco Antonio Mirra, ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo – Piano di Recupero di iniziativa comunale denominato "Campo Sorbo".Il Piano riguarda un ambito di circa 5 ettari situato al confine occidentale della città, in.