Il Comune di Chieti cerca un gestore per l' ex Pescheria | l' avviso pubblico per l' affidamento di un anno

Il Comune di Chieti ha pubblicato un avviso pubblico per l'affidamento della gestione dell'ex pescheria di via Arniense. La ricerca è rivolta a associazioni senza scopo di lucro interessate a occuparsi della struttura per almeno un anno. L'obiettivo è valorizzare e riqualificare un spazio storico della città, offrendo nuove opportunità di utilizzo e di partecipazione alla comunità locale.

Il Comune di Chieti cerca un'associazione senza scopo di lucro che possa gestire, per un tempo minimo di un anno, l'ex pescheria di via Arniense, recentemente riportata a nuova vita. Lo spazio, inaugurato lo scorso ottobre, è stato riqualificato con l'obiettivo di farne un luogo di incontro e.

