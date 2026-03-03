Campitelli FdI sulle terme di Caramanico | Stop a stravolgimenti progetto ' Le Tre Acque' è prioritario

Un rappresentante di Fratelli d’Italia interviene sulle terme di Caramanico, sottolineando l'importanza di mantenere il progetto “Le Tre Acque” come priorità e chiedendo di evitare modifiche che possano compromettere l’operatività delle piscine termali, considerate un elemento chiave per la competitività della località. L’esponente afferma che, in questa fase, sono fondamentali scelte oculate per preservare l’infrastruttura.

"In questa fase non possiamo permetterci passi falsi. Le piscine termali sono oggi un'infrastruttura essenziale per qualsiasi stazione che voglia restare sul mercato. Stravolgere un progetto già finanziato e strategicamente impostato significherebbe rallentare il percorso di rilancio. Serve coerenza, serve visione, serve responsabilità". Lo afferma il consigliere regionale Nicola Campitello (Fratelli d'Italia), delegato al governo del Territorio, sul progetto "Le Tre Acque", finanziato dalla Regione Abruzzo con fondi Fsc. "Un investimento - dice il consigliere - pensato per adeguare l'offerta agli standard del termalismo contemporaneo, dove benessere, cura e turismo si integrano in un modello competitivo capace di generare attrattività e sviluppo durante tutto l'anno.

