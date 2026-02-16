Chiacchia Pd sulle Terme di Caramanico | La struttura deve essere pubblica al compri la Regione

Gianni Chiacchia, capogruppo del Pd in Provincia, ha annunciato che la Regione deve acquistare le Terme di Caramanico per garantirne il futuro. La sua proposta nasce dal fatto che la gestione privata non riesce a sostenere il rilancio della struttura. Chiacchia ha sottolineato che solo con un intervento pubblico si potrà investire nella riqualificazione tecnologica e nel miglioramento dei servizi. La regione, secondo lui, deve essere l’unica a prendere in mano la gestione e rilanciare il marchio storico delle terme, che rischia di perdere appeal senza un intervento deciso.

Il capogruppo provinciale interviene nel dibattito dopo l'interesse manifestato dalla società Terme di Popoli. Bene, ma a questa per Chiacchia va affidato l'efficienza gestionale, mentre è l'ente che deve prendersi la struttura tutelandola da eventuali futuri nuovi fallimenti. "Se si trovano 1,2 milioni l'anno per il Napoli, si possono trovare anche per questo. È questione di priorità politiche" "Così si fa il bene di Caramanico – dichiara -: il pubblico garantisce la continuità della destinazione termale del bene (che resterebbe dei cittadini abruzzesi anche in caso di problemi futuri del gestore), mentre il privato garantisce l'efficienza gestionale".