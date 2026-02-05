Di Marco sulle terme di Caramanico | Positiva l' ipotesi di discesa in campo dell' Aca

La questione delle terme di Caramanico torna a tenere banco. Dopo un’altra asta andata deserta, Di Marco invita la Regione e gli altri soggetti coinvolti a muoversi in modo deciso. Accoglie con interesse la possibilità che la Spa Aca possa entrare in campo per rilanciare la struttura.

Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, sullo scenario Aca: "È è cosa ottima, ora un percorso condiviso per ridare futuro a un patrimonio storico" «A fronte dell’ennesima asta deserta per le Terme di Caramanico, torno a sollecitare la Regione e tutti i soggetti interessati a procedere in modo trasversale e accolgo con grande interesse la possibile discesa in campo della Spa Aca». A dirlo è Antonio Di Marco, consigliere regionale del Pd. Di Marco, che è vicepresidente della commissione Ambiente e Territorio, che più volte ha trattato l’argomento, aggiunge: «Da mesi ribadisco che la semplice attesa o il susseguirsi di aste deserte non potevano rappresentare l’unico orizzonte possibile per le Terme di Caramanico.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Terme Caramanico

Il deputato Marco del Pd sottolinea l'importanza di una soluzione condivisa per le terme di Caramanico, chiuse dal 2021.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Terme Caramanico

Argomenti discussi: Le migliori 5 terme sul Lago di Garda: benessere con vista; Il Punto di Marco Foti / Una Lamezia regionale, accessibile e inclusiva: il vero Rinascimento possibile; Svolta alle Terme di Montecatini: offerta d’acquisto dell’imprenditore pratese Claudio Cardini; Fratelli d’Italia e Legge di Bilancio: alle Terme dei Papi il confronto su crescita e sviluppo dei territori.

Di Marco sulle terme di Caramanico: Positiva l'ipotesi di discesa in campo dell'AcaIl consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, sullo scenario Aca: È è cosa ottima, ora un percorso condiviso per ridare futuro a un patrimonio storico ... ilpescara.it

DI Marco (Pd) sul futuro delle terme di Caramanico: Troviamo una soluzione condivisa coinvolgendo le realtà del territorioIl consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco commenta l'esito della seduta della commissione Ambiente e territorio riguardante il futuro dello stabilimento termale ... ilpescara.it

COMUNICATO STAMPA LA CISL: “UN PATTO PER ACQUI”: Il sindacato guidato da Marco Ciani propone un tavolo territoriale per rilanciare le terme. Il sindaco di Acqui, Danilo Rapetti, si dice immediatamente disponibile a convocare l’incontro con tutte le par facebook

Nella Sala di Palazzo Robellini ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, si sta svolgendo l’incontro pubblico promosso dalla Cisl Alessandria-Asti e dalla zona Cisl di Acqui Terme dal titolo” Terme di Acqui, quali prospettive”. Dopo i saluti del coordinatore x.com