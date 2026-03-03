Campionati d’inverno di fossa e skeet Il podio Esordienti è tutto montecatinese

Durante i campionati d’inverno di fossa e skeet, il podio degli Esordienti è stato tutto occupato da atleti di Montecatini Terme e Pieve a Nievole. L’ASD Tiro a Volo di queste due località si è distinta, riconfermandosi come una delle società più competitive a livello nazionale e tra i giovani. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni.

Ancora una volta l'ASD Tiro a Volo di Montecatini Terme e Pieve a Nievole si conferma come società di punta sia a livello nazionale che giovanile. Durante le gare del Campionato d'inverno di fossa olimpica e skeet del settore giovanile, disputate domenica scorsa presso il noto impianto valdinievolino, sono arrivati tanti successi importanti. A fare la parti dei leoni ci hanno pensato gli Esordienti maschili, con un podio tutto Montecatinese nella categoria dello skeet, visto che la medaglia del metallo più prezioso è andata al collo di Edoardo Marchetti. Al secondo posto si è piazzato Lorenzo Giannanti, mentre Matteo Marchi è arrivato terzo.