Judo Esordienti B di Prima categoria Virginia Vallone sfiora il podio ai Campionati italiani
Virginia Vallone (nella foto) si è posizionata ai piedi del podio ai Campionati italiani Esordienti B di Prima categoria, svoltosi al PalaPellicone di Ostia. Per il Cus Siena Judo presente Virginia Vallone, con l’ambizione di salire sul prestigioso podio nazionale, dopo il bronzo e l’argento conquistati alle recenti gare di Trofeo Italia disputatesi una in Sardegna e l’altra a Riccione. La senese è partita bene, disputando un incontro che l’ha vista sempre all’attacco nei confronti di Longhi della palestra Banzai Cortina di Roma, costretta, alla fine, ad arrendersi. Al secondo incontro Virginia si è trovata opposta alla testa di serie numero quattro, Roselli delle fiamme oro: la senese ha insistito con la sua tattica spregiudicata e si è meritata l’accesso alla semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
