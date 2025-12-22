Virginia Vallone (nella foto) si è posizionata ai piedi del podio ai Campionati italiani Esordienti B di Prima categoria, svoltosi al PalaPellicone di Ostia. Per il Cus Siena Judo presente Virginia Vallone, con l’ambizione di salire sul prestigioso podio nazionale, dopo il bronzo e l’argento conquistati alle recenti gare di Trofeo Italia disputatesi una in Sardegna e l’altra a Riccione. La senese è partita bene, disputando un incontro che l’ha vista sempre all’attacco nei confronti di Longhi della palestra Banzai Cortina di Roma, costretta, alla fine, ad arrendersi. Al secondo incontro Virginia si è trovata opposta alla testa di serie numero quattro, Roselli delle fiamme oro: la senese ha insistito con la sua tattica spregiudicata e si è meritata l’accesso alla semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Judo Esordienti B di Prima categoria. Virginia Vallone sfiora il podio ai Campionati italiani

Leggi anche: Amélie Ferrara conquista l’argento e vola ai campionati italiani esordienti di karate

Leggi anche: Enduro, Viola Tabanelli seconda tra le esordienti ai campionati italiani

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Esordienti B A1 - Campomaggi si conferma grande: è argento. Quinto posto per Alunni; Judo Kumiai Campione Italiano nella classifica femminile ai Campionati Italiani Under 15 A1; Jesi / Judo Samurai, Olimpia Lammoglia bronzo al campionato italiano A1 Esordienti; Judo - Thomas Sassi vince la medaglia di bronzo agli Italiani Assoluti di Roma.

Judo Esordienti B di Prima categoria. Virginia Vallone sfiora il podio ai Campionati italiani - Virginia Vallone (nella foto) si è posizionata ai piedi del podio ai Campionati italiani Esordienti B di Prima categoria, ... sport.quotidiano.net