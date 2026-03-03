Campi Flegrei inaugurata l’Area ammassamento soccorsi e risorse di Bacoli Bene il test sull’allestimento

A Bacoli è stata inaugurata un’area di 10.000 metri quadrati dedicata all’ammassamento di soccorsi e risorse nei Campi Flegrei. L’installazione, progettata per migliorare la gestione delle emergenze, è stata recentemente sottoposta a un test di allestimento che ha dato esiti positivi. La struttura mira a garantire una risposta più rapida ed efficiente in caso di necessità.

Circa 10mila metri quadri per ospitare, in caso di necessità, soccorritori e mezzi. È l'Area ammassamento soccorsi e risorse inaugurata oggi nel comune di Bacoli, realizzata grazie a un finanziamento di 500mila euro della Città Metropolitana di Napoli e testata grazie all'allestimento predisposto dalla Protezione civile della Regione Campania come se davvero vi fosse una emergenza da fronteggiare nel comune.

Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione: «Fermi lavori su vie fuga e costoni, si acceleri»«Non ci sono stati danni o disagi, ma è ovvio che le scosse degli ultimi giorni alimentano la necessità di alzare l’attenzione rispetto a ciò che si...

