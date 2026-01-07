Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha annunciato che i lavori su vie di fuga e costoni nei Campi Flegrei sono temporaneamente sospesi, in attesa di ulteriori valutazioni. Pur non riscontrando danni o disagi, le recenti scosse sismiche sottolineano l’importanza di accelerare le misure di sicurezza. La priorità rimane la tutela della popolazione e la prevenzione di eventuali rischi futuri.

«Non ci sono stati danni o disagi, ma è ovvio che le scosse degli ultimi giorni alimentano la necessità di alzare l?attenzione rispetto a ciò che si sta facendo.

© Ilmattino.it - Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione: «Fermi lavori su vie fuga e costoni, si acceleri»

