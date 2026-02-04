Cammini tra le pagine | corsi lettura ad alta voce per bambini e genitori

Cammini tra le pagine propone corsi di lettura ad alta voce rivolti a bambini e genitori. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli al mondo dei libri fin dalla tenera età, stimolando la loro curiosità e il piacere di ascoltare storie. Le sessioni sono pensate per creare un momento di condivisione tra genitori e figli, rendendo la lettura un’occasione divertente e educativa.

Il progetto "Cammini tra le pagine" propone corsi di lettura ad alta voce per sensibilizzare i bambini, fin dalla tenera età, a scoprire il fascino dei libri, dei racconti, delle favole e delle storie. Si tratta di un'iniziativa realizzata con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

