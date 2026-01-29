Camion a fuoco in galleria chiuso tratto dell’Autostrada del Sole

Da lanazione.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camion ha preso fuoco questa mattina in una galleria sull’Autostrada del Sole, causando la chiusura del tratto tra Calenzano e Firenze. Il traffico si è subito bloccato, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, ma al momento la circolazione resta rallentata. Nessuna informazione ufficiale su eventuali feriti, ma la situazione rimane critica.

Calenzano (Firenze), 29 gennaio 2026 – Caos in autostrada: traffico bloccato sulla A1 per un incendio in galleria. Ad andare a fuoco è stato un mezzo pesante, per la precisione una cella frigo adibita al trasporto di frutta.  Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, di Firenze Ovest, di Empoli e di Borgo San Lorenzo con il supporto di una botte inviata dal comando di Prato. L’allarme. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 15. L’incidente è avvenuto al chilometro 266 dell’ Autostrada del Sole, nel territorio comunale di Calenzano, sulla carreggiata in direzione di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

camion a fuoco in galleria chiuso tratto dell8217autostrada del sole

© Lanazione.it - Camion a fuoco in galleria, chiuso tratto dell’Autostrada del Sole

Approfondimenti su Calenzano Firenze

Camion a fuoco in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa, vigili del fuoco in azione, le strade alternative

Oggi pomeriggio sull'autostrada A11 Firenze-Mare si è verificato un incendio di un camion, che ha portato alla chiusura temporanea del tratto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa.

Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione

Oggi sulla A11 Firenze-Mare si sono verificati disagi a causa di un incendio di un camion, che ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Incendio sulla A21, in fiamme casello autostradale di Brescia Sud

Video Incendio sulla A21, in fiamme casello autostradale di Brescia Sud

Ultime notizie su Calenzano Firenze

Argomenti discussi: Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione; Furgone a fuoco in A22: sono due i morti, un uomo e una donna. Viaggiavano con targa slovacca; Tir prende fuoco in galleria; Autoarticolato in fiamme sulla superstrada Pedemontana Veneta, traffico in tilt.

camion a fuoco inCamion a fuoco in galleria, chiuso tratto dell’Autostrada del SoleIl mezzo frigo ha preso fuoco nella galleria delle Croci, a Calenzano. Lunga coda prima della chiusura, oltre 4 chilometri ... msn.com

Ravenna, camion in fiamme nella notte in via Canala - GalleryCamion in fiamme e cabina distrutta nella notte, con l’intervento dei Vigili del Fuoco provvidenziale a salvare almeno il rimorchio. È successo ... corriereromagna.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.