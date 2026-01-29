Camion a fuoco in galleria chiuso tratto dell’Autostrada del Sole

Un camion ha preso fuoco questa mattina in una galleria sull’Autostrada del Sole, causando la chiusura del tratto tra Calenzano e Firenze. Il traffico si è subito bloccato, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, ma al momento la circolazione resta rallentata. Nessuna informazione ufficiale su eventuali feriti, ma la situazione rimane critica.

Calenzano (Firenze), 29 gennaio 2026 – Caos in autostrada: traffico bloccato sulla A1 per un incendio in galleria. Ad andare a fuoco è stato un mezzo pesante, per la precisione una cella frigo adibita al trasporto di frutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, di Firenze Ovest, di Empoli e di Borgo San Lorenzo con il supporto di una botte inviata dal comando di Prato. L’allarme. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 15. L’incidente è avvenuto al chilometro 266 dell’ Autostrada del Sole, nel territorio comunale di Calenzano, sulla carreggiata in direzione di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Camion a fuoco in galleria, chiuso tratto dell’Autostrada del Sole Approfondimenti su Calenzano Firenze Camion a fuoco in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa, vigili del fuoco in azione, le strade alternative Oggi pomeriggio sull'autostrada A11 Firenze-Mare si è verificato un incendio di un camion, che ha portato alla chiusura temporanea del tratto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione Oggi sulla A11 Firenze-Mare si sono verificati disagi a causa di un incendio di un camion, che ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incendio sulla A21, in fiamme casello autostradale di Brescia Sud Ultime notizie su Calenzano Firenze Argomenti discussi: Camion in fiamme in autostrada A11: tratto chiuso verso Pisa (ora riaperto), vigili del fuoco in azione; Furgone a fuoco in A22: sono due i morti, un uomo e una donna. Viaggiavano con targa slovacca; Tir prende fuoco in galleria; Autoarticolato in fiamme sulla superstrada Pedemontana Veneta, traffico in tilt. Camion a fuoco in galleria, chiuso tratto dell’Autostrada del SoleIl mezzo frigo ha preso fuoco nella galleria delle Croci, a Calenzano. Lunga coda prima della chiusura, oltre 4 chilometri ... msn.com Ravenna, camion in fiamme nella notte in via Canala - GalleryCamion in fiamme e cabina distrutta nella notte, con l’intervento dei Vigili del Fuoco provvidenziale a salvare almeno il rimorchio. È successo ... corriereromagna.it Abbondanti nevicate a Belluno: più di 30 interventi dei Vigili del Fuoco per camion e auto in difficoltà, soprattutto tra Cadore e Cortina d’Ampezzo. - facebook.com facebook

