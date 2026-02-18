Camion sbanda coda lunga sull’autostrada nei pressi di Napoli

Un camion ha perso il controllo, causando una lunga coda di otto chilometri sull’autostrada A1 tra Villa Literno e Capodichino. L’incidente si è verificato al km 754, poco prima di uno svincolo importante, e ha bloccato il traffico in direzione Napoli. Sul posto, si sono formate lunghe file di veicoli che attendono di riprendere il viaggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo l'autostrada A1 'Milano-Napoli', nel tratto compreso tra lo svincolo 'Villa Literno-Pomigliano' e il bivio con la diramazione Capodichino, in direzione Napoli si registrano 8 chilometri di coda per un incidente avvenuto all'altezza del km 754 a causa dello sbandamento di un camion. Attualmente, il traffico transita su una corsia. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Per il traffico diretto a Napoli, si legge in una nota, si consiglia di uscire l bivio con l'asse di supporto, seguire le indicazioni per Acerra – Pomigliano, successivamente la SS 162 Dir.