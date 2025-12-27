Ternana Women UFFICIALE cambio alla guida tecnica | Mauro Ardizzone nuovo allenatore

Cambio alla guida tecnica della Ternana Women. La società rossoverde ha infatti dapprima annunciato la separazione con Antonio Cincotta. Successivamente il club ha ufficializzato l'arrivo di Mauro Ardizzone. La nota della società: "La Ternana Women comunica di aver affidato l'incarico di.

