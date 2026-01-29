Libertas volley coach Caliendo traccia il bilancio della prima parte della stagione | Siamo in linea con gli obiettivi

Il coach Caliendo fa il punto sulla prima parte della stagione: “Siamo in linea con gli obiettivi”. La Libertas volley si trova all’ottavo posto in classifica, con sedici punti. La squadra ha ottenuto buoni risultati, mantenendo una posizione stabile e con cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La stagione procede senza grosse sorprese, e il tecnico si dice soddisfatto di come la squadra sta affrontando il campionato fin qui.

Approfittando della pausa, in vista dell’inizio del ritorno, in programma sabato 7 febbraio sul campo di Ravenna, abbiamo fatto quattro chiacchiere con il timoniere della Libertas, coach Nello Caliendo Sedici punti in classifica, ottavo posto in coabitazione con Centro Volley Reggiano e cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto che vale la retrocessione: questa è la fotografia in numeri di un girone di andata che ha visto la Life365.eu sulle montagne russe, tra sconfitte dolorose e vittorie inattese. Approfittando della pausa, in vista dell’inizio del ritorno, in programma sabato 7 febbraio sul campo di Ravenna, abbiamo fatto quattro chiacchiere con il timoniere della Libertas, coach Nello Caliendo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Libertas Volley "Siamo stati in prima fila, dalla parte giusta della storia": il bilancio del circolo Pd di Villa Il Circolo PD di Villa San Giovanni, sotto la guida di Enzo Musolino, traccia il suo bilancio, riflettendo sul percorso e sui traguardi raggiunti. Un percorso di crescita per oltre 400 tesserate: bilancio positivo per il settore giovanile della Libertas Volley Forlì Il settore giovanile della Libertas Volley Forlì conclude il 2025 con risultati soddisfacenti, confermando l’impegno verso la crescita e la formazione delle oltre 400 ragazze tesserate. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Libertas Volley Libertas volley, coach Caliendo traccia il bilancio della prima parte della stagione: Siamo in linea con gli obiettiviApprofittando della pausa, in vista dell’inizio del ritorno, in programma sabato 7 febbraio sul campo di Ravenna, abbiamo fatto quattro chiacchiere con il timoniere della Libertas, coach Nello Caliend ... forlitoday.it Volley femminile, la Life365.eu conquista tre punti pesanti sul campo di ScandicciLa formazione di coach Nello Caliendo chiude il girone di andata a metà classifica, lontana dagli ultimi tre posti che valgono la retrocessione ... today.it San Marino. Campionato Libertas Misto – Samma Volley batte Dinamici in una sfida al cardiopalma - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.