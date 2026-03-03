Calvisano | fiera agricola e sagra della Beata Cristina

A Calvisano si svolge una fiera agricola e la sagra della Beata Cristina, eventi che attirano visitatori e appassionati. Durante la manifestazione, è possibile partecipare alla tradizionale sfida al Palo della Cuccagna oppure immergersi nelle degustazioni di prodotti locali, tra cui spicca lo storione Calvisius, conosciuto a livello internazionale. La giornata offre diverse attività per tutti i gusti e tutte le età.

A Calvisano si può puntare in alto, tentando la scalata al Palo della Cuccagna, oppure andare sul sicuro e tuffarsi nelle profondità dell’eccellenza locale, dove nuota indisturbato uno dei protagonisti più celebri del territorio: lo storione Calvisius conosciuto in tutto il mondo. Due estremi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

