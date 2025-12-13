Atubolu Inter il portiere del Friburgo in pole per la porta del futuro | Oaktree detta la linea

Il mercato dei portieri per l'Inter si infiamma con Noah Atubolu del Friburgo in testa alla lista dei papabili. Oaktree guida la strategia di Redazione Inter News 24 Calciomercato, concentrandosi sulla ricerca del futuro estremo difensore. L’attenzione si focalizza sull’origino tedesco, che sta emergendo come possibile sostituto di livello per la porta nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il casting per il nuovo portiere entra nel vivo e porta sempre più verso Noah Atubolu: convince l’estremo difensore del Friburgo. Il calciomercato Inter entra in una fase cruciale anche per quanto riguarda il futuro della porta nerazzurra. Con Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988 e attuale numero uno, destinato progressivamente a uscire dal progetto a lungo termine, la dirigenza di viale della Liberazione ha avviato una riflessione profonda sul profilo ideale a cui affidare i pali per i prossimi anni. Una scelta strategica, fortemente influenzata dalle linee guida dettate dalla proprietà Oaktree. Internews24.com

CdS - Inter, non solo Vicario: ecco perché Atubolu piace più di Caprile e Suzuki. E la clausola è un'occasione - Non c'è solo Gugliemo Vicario tra i profili presi in considerazione dall'Inter per la porta del futuro. msn.com