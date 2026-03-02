Il presidente del Corinthians ha respinto la proposta del Milan per André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano del 2006. Nonostante si fosse parlato di un accordo imminente, il club brasiliano ha chiaramente indicato che il trasferimento non può andare in porto senza soddisfare due sue condizioni. La trattativa tra le due società si ferma quindi in questa fase, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Il restante 30% del cartellino è in mano allo stesso André che, però, aveva già fatto intendere di rinunciare alla sua parte pur di favorire il suo trasferimento in rossonero. Cosa è successo? Le proteste dei tifosi per l'operazione di calciomercato messa in piedi dal club e il disappunto espresso dall'allenatore del 'Timão', Dorival Júnior, che avrebbe minacciato di lasciare la squadra in caso di cessione di André, hanno allarmato il Presidente Osmar Stábile. Il quale, secondo il giornalista Nicola, avrebbe preso la situazione in mano e - nonostante i documenti firmati da tutti i soggetti coinvolti - per nome del Corinthians ha deciso di respingere l'assalto del Milan al suo gioiello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - André-Milan, ‘no’ del Presidente del Corinthians! Vuole che i rossoneri soddisfino le sue due condizioni

Il Milan è pronto a chiudere per André Luiz Santos Dias, centrocampista classe 2006, attualmente in forza al Corinthians.

