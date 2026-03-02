André-Milan ecco perché il Presidente del Corinthians ha bloccato l’affare tra i due club

Il presidente del Corinthians ha deciso di bloccare l’accordo con il Milan per la cessione di André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano nato nel 2006. La trattativa sembrava conclusa e il trasferimento sarebbe dovuto avvenire durante la prossima sessione di calciomercato estivo. Tuttavia, il club brasiliano ha scelto di interrompere le negoziazioni e di non portare avanti l’affare.

Il restante 30% del cartellino è in mano allo stesso André che, però, aveva già fatto intendere di rinunciare alla sua parte pur di favorire il suo trasferimento in rossonero. Cosa è successo? Le proteste dei tifosi per l'operazione di calciomercato messa in piedi dal club e il disappunto espresso dall'allenatore del 'Timão', Dorival Júnior, che avrebbe minacciato di lasciare la squadra in caso di cessione di André, hanno allarmato il Presidente Osmar Stábile. Il quale, secondo il giornalista Nicola, avrebbe preso la situazione in mano e - nonostante i documenti firmati da tutti i soggetti coinvolti - per nome del Corinthians ha deciso di respingere l'assalto del Milan al suo gioiello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

