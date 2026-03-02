Come cambia il calcio con le nuove regole IFAB su VAR simulazioni sostituzioni e perdite di tempo

A partire dal Mondiale 2026, le regole del calcio sono state aggiornate dall'IFAB, coinvolgendo aspetti come il monitoraggio di rimesse e rinvii, restrizioni sulle sostituzioni e sui rientri in campo, e un utilizzo più deciso del VAR per interventi sui cartellini e sulle azioni di corner. Queste modifiche mirano a rendere il gioco più fluido e controllato, influenzando le dinamiche delle partite.