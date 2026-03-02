Come cambia il calcio con le nuove regole IFAB su VAR simulazioni sostituzioni e perdite di tempo
A partire dal Mondiale 2026, le regole del calcio sono state aggiornate dall'IFAB, coinvolgendo aspetti come il monitoraggio di rimesse e rinvii, restrizioni sulle sostituzioni e sui rientri in campo, e un utilizzo più deciso del VAR per interventi sui cartellini e sulle azioni di corner. Queste modifiche mirano a rendere il gioco più fluido e controllato, influenzando le dinamiche delle partite.
Nuove regole IFAB dal Mondiale 2026: rimessa e rinvio monitorati, sostituzioni e rientri limitati, VAR più incisivo su cartellini e angoli. Come cambia il calcio con queste nuove modifiche: l'analisi nel dettaglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Simulazioni, perdite di tempo e secondi gialli: come cambia il calcio con le nuove regole IfabL'International Football Association Board ha lanciato delle nuove regole per combattere le simulazioni e le perdite di tempo.
Leggi anche: L’Ifab deciderà su Var, perdite di tempo e altre nuove regole nella riunione del 20 gennaio
Contenuti e approfondimenti su cambia.
Temi più discussi: Var, simulazioni, perdite di tempo: come cambia il calcio. Le nuove regole Ifab; Il calcio ha nuove regole: come e cosa cambia; Nuove regole per i Mondiali: stretta su perdite di tempo, simulazioni e protocollo VAR; Calcio a 5 Serie A2 - Girone D . Ecco come cambia la classifica dopo la 16ª giornata.
Come cambia il calcio: le nuove regole approvate dall'IfabIn occasione della 140a Assemblea Generale Annuale, è stato approvato un pacchetto di modifiche che verranno introdotte a partire dai Mondiali ... ilromanista.eu
L'IFAB cambia il calcio e il VAR. Mai più casi Bastoni-Kalulu, almeno in teoria: le nuove regoleIl calcio, come tutte le cose della vita, cambia. Si modifica, nella sua essenza, tramite cambiamenti di regolamento: come quello, sostanziale, che l'International. tuttomercatoweb.com
L’Arena di Verona cambia vestito. Archiviata col pieno di consensi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, è già tempo di preparativi a pieno regime in vista di quella inaugurale delle paralimpiadi, in programma venerdì 6 marzo sera. Dall’interno, le - facebook.com facebook
#Sozza autorevole, ma sa fare di più. Nella ripresa, cambia il metro @gabrielefasan #ASRoma x.com