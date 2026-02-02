Modena Femminile si ferma sul pari contro la Sammartinese | ko in casa per la prima sconfitta in campionato

Questa volta il Modena Femminile non ha vinto. La squadra ha pareggiato 0-0 contro la Sammartinese e ha subito la prima sconfitta in campionato. La partita si è giocata al campo di San Martino in Rio, dove le ragazze di casa non sono riuscite a trovare il gol e hanno conquistato solo un punto.

Il Modena Femminile ha perso per la prima volta nel campionato di Serie C femminile, fermato 1-0 dalla Sammartinese nel match in programma al campo di San Martino in Rio. La sconfitta, arrivata al 83' del secondo tempo, segna un punto di svolta per le gialloblù, che per la prima volta non riescono a portare a casa i tre punti in casa dopo un avvio di stagione in salita. La partita, giocata con temperature miti e cielo parzialmente nuvoloso, si è rivelata un test d'equilibrio tra due formazioni che hanno mostrato una certa difficoltà nel concretizzare le occasioni. Il Modena ha avuto le migliori chance, ma ha fallito nel momento cruciale.

