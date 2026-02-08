Teramo Calcio | Trasferta record a Macerata oltre 600 tifosi biancorossi per la capolista Fervore anche tra i locali

Il Teramo Calcio si prepara a giocare a Macerata con più di 600 tifosi al seguito. Una trasferta che si può definire storica, con il sostegno di un pubblico numeroso e appassionato. I tifosi biancorossi si sono mossi in massa, creando un’atmosfera calda e carica di energia. Anche i locali si sono fatti sentire, pronti a dare battaglia davanti a un grande spettacolo di calcio.

Il Teramo Calcio è pronto a vivere una trasferta storica, sostenuto da un'ondata di entusiasmo che si traduce in numeri da record. Circa 600 tifosi biancorossi sono attesi a Macerata per l'impegno di domenica, un dato che rappresenta una pietra miliare per l'attuale dirigenza e testimonia un ritrovato legame tra squadra e città. La mobilitazione, giunta al culmine con 550 biglietti staccati entro le 17:00 di ieri, è ulteriormente amplificata dall'organizzazione di due pullman da parte del club, che porterà oltre 100 sostenitori direttamente allo stadio. Questo flusso di appassionati non è solo una dimostrazione di fedeltà, ma anche un segnale tangibile dell'effetto scatenato dalla brillante stagione del Teramo Calcio, attualmente in vetta alla classifica del proprio girone.

