Calcio a 5 In Serie C2 Sconfitta imprevista per il Futsal Massa La Slac fa cinquina

Questa sera il Futsal Massa subisce una sconfitta che nessuno si aspettava. La Polisportiva Slac si impone con un netto 5-1, lasciando di stucco i tifosi e gli addetti ai lavori. I padroni di casa dimostrano determinazione e si portano a casa i tre punti, mentre il Massa dovrà rivedere subito le strategie. La partita si è rivelata più difficile del previsto per la squadra ospite, che non è riuscita a reagire alle offensive della Slac.

Polisportiva Slac 5 Futsal Massa 1 POLISPORTIVA SLAC: Pecchia, Massari, Macchi, Settesoldi, Nannipieri, Bertelli, Julio Cesar Falconi, Godoy, Giannini, Mingaroni, Borsacchi, Taglioli, Busco, Barbato. All. Maraia. FUTSAL MASSA: Russo, Ristori, Rizza, Quadrelli, Lombardini, Marchi, Giovannetti, Baracca, Ammannati, Mussi Ga., Mussi Gi., Menchini. All. Ussi. Arbitro: Ricci di Viareggio. Marcatori: Mingaroni 2 (P), Nannipieri (P), Julio Cesar Falconi (P), Taglioli (P), Giovannetti (F). CASCINA – Il Futsal Massa che non ti aspetti. A una settimana di distanza dall’esaltante vittoria per 5 a 0 contro la capolista, che aveva permesso ai ragazzi del coach Matteo Ussi di chiudere il girone d’andata ad una sola lunghezza dalla vetta, è arrivata la doccia gelata nella prima giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Futsal Massa ottiene una vittoria importante in trasferta contro Cascina, consolidando il suo piazzamento in terza posizione nel campionato di Serie C2 di calcio a 5.

