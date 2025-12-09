Calcio a 5 Serie C2 Il Futsal Massa vince a Cascina Ora è terzo

Il Futsal Massa ottiene una vittoria importante in trasferta contro Cascina, consolidando il suo piazzamento in terza posizione nel campionato di Serie C2 di calcio a 5. La squadra, guidata da un gruppo di talentuosi giocatori, ha dimostrato determinazione e spirito di squadra, portando a casa i tre punti fondamentali per il proseguo della stagione.

SCINTILA 1945 2 FUTSAL MASSA 4 SCINTILLA 1945: Marinai, Giuffrida, Valenti, Cioffi, Badalassi, Serraglini, Pardini, Fontana, Bresciani, Benhimouda, Capuano, Basiladze. All. Pisani. FUTSAL MASSA: Russo, Fubiani, Rizza, Quadrelli, Mussi Gi., Marchi, Locorotondo, Baracca, Ammannati, Puglione, Mussi Ga., Menchini. All. Ussi. Arbitro: Bonamici di Grosseto. Marcatori: Bresciani (S), Capuano (S), 2 Ammannati (F), 2 Locorotondo (F). CASCINA – Grande vittoria esterna per Futsal Massa, che a Cascina regola 4-2 lo Scintilla 1945 salendo in terza posizione nella serie C2 di calcio a 5, a due lunghezze dalla coppia di testa Tau e Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Serie C2. Il Futsal Massa vince a Cascina. Ora è terzo

