Calcio 1 e 2 categoria Casenuove suo lo scontro diretto Frena il Capraia contro il Rifredi

Nel calcio di prima e seconda categoria, il Casenuove Gambassi ha vinto lo scontro diretto contro il Capraia grazie a una rete di bomber Meoni nella ripresa. Il match si è giocato a Santa Maria e si è concluso con il risultato favorevole alla squadra di casa, che ha così consolidato la propria posizione in classifica. Il Capraia, invece, ha visto interrompere la propria serie di risultati utili.

Una rete di bomber Meoni (nella foto) nella ripresa è sufficiente al Casenuove Gambassi per aggiudicarsi lo scontro salvezza di Santa Maria. Per i gialloblù empolesi soltanto sul finale una traversa di Carraro. I termali scavalcano così La Querce al quartultimo posto e si portano a meno 5 dalla salvezza diretta. Al contrario il Santa Maria resta penultimo nel girone F di Seconda Categoria, 9 punti sopra i 'cugini' del Monterappoli, che a Cambiano inchiodano sul pari a reti bianche la ben più quotata Virtus Comeana. Il Capraia frena in casa contro la Virtus Rifredi: finisce 1-1 con rete gialloblù di Ciulli. La squadra di mister Gaccione vede così il Tavola allungare in vetta a più 3.